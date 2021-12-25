وسط غياب للدور الحكومي.. المقاهي بؤرة للمخدرات تهدد الشباب في كربلاء

2021/12/25 | 19:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المقاهي تدمر الشباب حيث ان اغلبهم يتركون المدرسة ويذهب للجلوس فيها لشرب الاركيلة واللعب.

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