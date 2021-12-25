وفاة لاعب جزائري أثناء المباراة بسكتة قلبية (فيديو)

2021/12/25 | 19:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توفي لاعب نادي مولودية سعيدة الجزائري، سفيان لوكار، السبت، إثر سكتة قلبية تعرض لها خلال اللقاء الذي جمع فريقه بجمعية وهران، برسم الدوري الجزائري.

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ونقلت وسائل إعلام جزائرية الخبر مرفقا بمقطع فيديو، يوثق محاولات إسعافه من قبل الفريق الطبي على أرضية الملعب.

وتوفي لوكار بالملعب بعد فشل محاولات الفرق الطبية للناديين إسعافه على شريط التماس في أرضية الميدان، حيث أوقف الحكم اللعب في انتظار إسعاف اللاعب الذي لفظ أنفاسه الأخيرة ولم يتعد الـ30 سنة.

وساد حزن كبير بين لاعبي الفريقين، حيث وثقت مقاطع فيديو بكاء الجميع إثر تأكد خبر مفارقة اللاعب الحياة.

مدرب مولودية سعيدة، العربي مرسلي، قال في حديث خص به قناة الهداف المحلية، إن اللاعب لم يكن يشتكي من أي أعراض قبل المباراة وخلال التدريبات، بل وحتى خلال اللقاءات التسع التي خاضها الفريق ضمن مباريات الدوري الجزائري.

وكشف أن أول الأعراض التي بدت عليه كانت بعد تسجيل فريقه لهدف في المباراة حيث انتبه أنه سقط على ركبتيه ثم عاود النهوض بصعوبة، لكنه سقط بطريقة مفاجئة، بينما كان اللاعبون يتأهبون لضربة ركنية في حدود الدقيقة الـ40 من زمن المباراة.

يُذكر أن سفيان لوكال هو قائد فريق مولودية سعيدة.

"الحرة"

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