صحة ميسان تطلق تحذيرا بسبب أوميكرون

2021/12/25 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ميسان

حذر مدير عام دائرة صحة ميسان، اليوم السبت، من دخول موجات جديدة من وباء كورونا قد تكون اشد مما سبقتها ( الموجة الثالثة )، مبينا أنه لابد من المضي بعملية التلقيح لمواجهة اي موجة محتملة سيكون فيها المواطن بأمان اذا اخذ جرعتي اللقاح.

وقال مدير عام الدائرة، علي العلاق، لـ(بغداد اليوم) انه "لايوجد اي عذر للمواطنين لان اللقاح متوفر وتم فتح كل المراكز الصحية والمستشفيات لغرض تلقيح المواطنين وهذا يعني انه بالإمكان الذهاب لاقرب مؤسسة صحية لأخذ الجرعات ومن أي لقاح يرغب المواطن".

وأضاف العلاق ان "الدراسات اثبتت ان الجرعتين للقاح ستكون كفيلة بمواجهة اوميكرون اذا دخل المحافظة او العراق وبالتالي هذا يعطي دليل أهمية اخذ اللقاح".

وأوضح ان "نسبة الملقحين ضد فيروس كورونا وصلت إلى 26 % من المستهدفين"، عادا ان "هذه النسبة قليلة جدا في وقت تطمح فيه وزارة الصحة للوصول إلى نسبة تلقيح تصل إلى 80 % بنهاية الشهر الجاري بجميع المحافظات ومنها محافظته".

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