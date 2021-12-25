محافظ ذي قار الجديد وكالة : لا تغييرات في مفاصل المحافظة الإدارية

2021/12/25 | 19:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد محافظ ذي قار الجديد وكالة محمد هادي عدم وجود تغييرات جديدة كما يُشاع في مفاصل المحافظة.وقال هادي خلال مؤتمر صحفي بحسب شبكة أخبار الناصرية ,ان لا تغييرات في مفاصل المحافظة كما يشاع وان العمل جارٍ على اعداد استمارات خاصة لتقييم الاداء.واضاف، ان هناك رسالة لجميع الوحدات الادارية بضرورة العمل والاستقرار والمركزية.وكان محافظ ذي قار الجديد وكالة محمد هادي الغزي قد تسلم اليوم مهام منصبه لادارة شؤون المحافظة بشكل رسمي بدلا من المحافظ المستقيل احمد غني الخفاجي ./انتهى2

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