بحضور نقيب الصحفيين العراقيين .. امين بغداد يفتتح شارع المتنبي بحلته الجديدة

2021/12/25 | 19:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / افتتح امين بغداد علاء معن مساء اليوم شارع المتنبي وسط بغداد وبحلته الجديدة .وحضر حفل الافتتاح نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي واوساط ثقافية واعلامية.ويعد شارع المتنبي من الشوارع المهمة في العاصمة والعراق لما يضمه من مكتبات وقاعات تراثية خاصة بالفن والثقافة والشعر والادب.وتم تأهيل الشارع والازقة القربية منه بالتعاون مع البنك المركزي ورابطة المصارف العراقية ضمن مبادرة تمكين./انتهى3

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