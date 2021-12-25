2021/12/25 | 20:05 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "كلشي ما عندي" .. قنبلة أفقدت الشاب مسلم أمله بالحياة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4ipP55Ilfko
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "كلشي ما عندي" .. قنبلة أفقدت الشاب مسلم أمله بالحياة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "كلشي ما عندي" .. قنبلة أفقدت الشاب مسلم أمله بالحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).