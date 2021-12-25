2021/12/25 | 20:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4ipP55Ilfko

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "كلشي ما عندي" .. قنبلة أفقدت الشاب مسلم أمله بالحياة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "كلشي ما عندي" .. قنبلة أفقدت الشاب مسلم أمله بالحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).