الإسكان تعلن نسب الإنجاز في مجمع التاجيات السكني

2021/12/25 | 20:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، السبت، نسب انجاز مراحل تنفيذ مشروع مجمع التاجيات السكني في بغداد.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنها “تواصل تنفيذ مشروع مجمع التاجيات السكني في بغداد، بواقع 1392 وحدة سكنية”.وأضاف البيان، أن “العمل متواصل في تنفيذ المشروع باسلوب الاستثمار، وفق احدث التقنيات التي …

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