الاسلام دين الحياة الكريمة

2021/12/25 | 20:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

بسبب الاسلام فوبيا ، حقيقة كبرى غابت

عن الجميع ممن تفاعلوا مع الاسلام كدين

سماوي واطلعوا عليه من خلال أدبياته

الكبرى وفي قمة الادبيات الاسلامية

يأتي القرآن الكريم الذي يرفض رفضا تام

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