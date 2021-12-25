مكافحة الإجرام تعلن القبض على ’السائق المتهور’ قام بدهس امرأة ولاذ بالفرار

2021/12/25 | 20:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم السبت، القبض على ’السائق المتهور’ قام بدهس امرأة ولاذ بالفرار.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “سائق العجلة دهس امرأة في منطقة الغزالية مما ادى الى وفاتها واضاف، أنه “تم القبض على سائق العجلة من قبل ابطال مكافحة الاجرام”.

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