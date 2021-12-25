2021/12/25 | 20:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الثقافة، اليوم السبت، وجود تحرك لزيادة منحة الصحفيين والأدباء والفنانين في موازنة العام 2022، فيما أوضحت مصير منحة العام الحالي.وقال مصدر، للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحرك حكومي لزيادة منحة الصحفيين والأدباء والفنانين في الموازنة المقبلة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرك حكومي لزيادة منحة الصحفيين والأدباء والفنانين في الموازنة المقبلة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرك حكومي لزيادة منحة الصحفيين والأدباء والفنانين في الموازنة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).