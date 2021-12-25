2021 عام التألق لبنزيما مع النادي الملكي والديوك.. بالارقام

2021/12/25 | 20:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد عام 2021، هو أكثر أعوام كريم بنزيما تسجيلا للأهداف سواء على مستوى الأندية أو المنتخب.

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