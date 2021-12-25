الثقافة تتحرك لزيادة مبلغ منحة الصحفيين والأدباء والفنانين

2021/12/25 | 20:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأكدت وزارة الثقافة، اليوم السبت، وجود تحرك لزيادة منحة الصحفيين والأدباء والفنانين في موازنة العام 2022، فيما أوضحت مصير منحة العام الحالي.وقال المصدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة المالية خصصت 6 مليارات لكل الصحفيين والادباء والفنانين ابتداءً، وكانت لديها 6 مليارات لهيئة السياحة وتم التنازل عنها بعد أن تحولت الهيئة الى شركة رابحة وتم سحبها وإضافتها إلى المنحة والتي أصبحت 12 مليارا".وأضاف، أن "ملف المنحة حالياً بين وزارتي المالية والثقافة"، مشيراً إلى أن "وزارة الثقافة تسعى إلى زيادة المبلغ المخصص للمنحة في الموازنة المقبلة كونه غير كاف".ولفت إلى أن "المبلغ الحالي اذا تم توزيعه لن يكون كافياً للعدد، وبالتالي في حال لم يكف سيتم مداورته على الموازنة المقبلة والتي تحتاج إلى تصويت البرلمان الجديد لكي تتم زيادة المبلغ".

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