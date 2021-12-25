مكافحة الإجرام تقبض على ’السائق المتهور’: فطر قلوب العراقيين (فيديو)

2021/12/25 | 20:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية مكافحة إجرام العاصمة بغداد، السبت، القبض على شخص دهس امرأة ولاذ بالفرار في منطقة الغزالية ببغداد.

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وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الأول 2021)، إنه "تم القبض على سائق عجلة دهس امرأة في منطقة الغزالية ولاذ بالفرار".

ونشرت المديرية، مقطعاً مصوراً لحظة دهس المرأة من قبل سائق كان يسير بسرعة فائقة.

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