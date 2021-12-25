نابلس.. إصابات في صفوف متظاهرين فلسطينيين

2021/12/25 | 20:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي على متظاهرين فلسطينيين احتشدوا لصد مسيرة لمستوطنين في المدخل الرئيس لبلدة بُرقة شمال غرب مدينة نابلس، وفقا لمراسلة الحرة.

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