لماذا لم ينجح الاستثمار في العراق؟

2021/12/25 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

كشفت هيئة الاستثمار في محافظة الديوانية، اليوم السبت، عن الاسباب التي تقف خلف تلكؤ وعدم نجاح الاستثمار.

وقال رئيس الهيئة في المحافظة، رزاق شبر، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "من اهم اسباب تلكؤ الاستثمار وعدم نجاحه بالشكل المطلوب هو ان قانونه يواجه عراقيل من قوانين اخرى".

وأوضح أن "قانون الاستثمار هو القانون الوحيد الرأسمالي مقابل الاف القوانين الاشتراكية وبالتالي هنالك تداخل".

وأضاف أن "الاسباب المذكورة لاتوفر بيئة امنه وناجحة، فتجد ان هيئات الاستثمار تصارع مع هذه القوانين".

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