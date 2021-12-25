طائرة الشرطة تضمن التأهل إلى دور الثمانية

2021/12/25 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادحجزَ فريق الشرطة للكرةِ الطائرة مكاناً له في الأدوار النهائيةِ للدور الممتاز عقب فوزه الثمين الذي جاءَ على حساب فريق حديثة بثلاثة أشواطٍ نظيفة بواقع (25-16)(25-20)(25-19) ، اليوم السبت ، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمرحلةِ الإياب من المجموعة الأولى للمسابقة المحلية.

ورفعَ أبناءُ القيثارة الخضراء رصيدهم الى (23) نقطةً، معززين وصافتهم لجدول ترتيب المجموعة الأولى التي حسم صدارتها فريق البحري ، فيما تلقى فريقُ حديثة خسارةً جديدةً ليبقى الفريق يعاني في قاع ترتيب المجموعة الأولى، وليفقد جميع الفرص في التأهل الى الأدوار النهائية.

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