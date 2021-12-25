وفاة امرأة وطفلها بحريق جنوب الحلة

2021/12/25 | 20:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/أعلن مستشفى الحلة الجراحي عن تسلمه جثتين إحداهما لامرأة في العشرينات من عمرها والأخرى لطفل يبلغ العام الأول من عمره توفيا نتيجة حريق التهم منزلهم في ناحية الشوملي جنوب الحلة.وقال الدكتور ربيع زكي مدير مستشفى الحلة الجراحي" أن مستشفى الحلة الجراحي استقبل مساء اليوم السبت جثتين تعودان لام وطفلها ماتا اثناء حريق اندلع بمنزلهم في ناحية الشوملي جنوب الحلة بسبب انفجار مدفأة غازية نتيجة تسرب الغاز منها.واضاف أن الجثتين تم نقلهما إلى الطبابة العدلية لإجراء اللازم"./انتهى

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