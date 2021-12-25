البرتغال: أوميكرون أصبح السلالة السائدة في البلاد

2021/12/25 | 20:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اعلنت السلطات الصحية فى البرتغال، أن متغير أوميكرون أصبح السلالة السائدة في البرتغال التي تعتبر واحدة من البلدان ذات أعلى معدلات تطعيم ضد كورونا في جميع أنحاء العالم.وقالت المديرية العامة للصحة في بيان نقلته صحيفة (الغارديان) البريطانية، اليوم السبت - "إن متغير أوميكرون هو السائد بالفعل في البرتغال ويمثل 61.5 % من الحالات حتى 22 كانون الاول".وسجلت البرتغال أمس 11 حالة وفاة و12 ألفا و943 إصابة بكورونا- وهو رقم قياسى منذ 29 كانون الثاني الماضي".وجرى إغلاق المدارس والنوادي حتى 10 كانون الثاني ، وطٌلب من الناس العمل من المنزل واستخدام أقنعة الوجه الإلزامية"./انتهى2

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