إلغاء 4500 رحلة جوية..

2021/12/25 | 20:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اضطرت شركات الطيران التجارية في جميع أنحاء العالم إلى إلغاء أكثر من 4500 رحلة جوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، بعد أن أدت موجة متزايدة من إصابات كورونا مدفوعة بمتحور "أوميكرون" إلى زيادة الغموض والمشقة للمسافرين لقضاء العطلات، …

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