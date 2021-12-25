فقدان 17 عراقيا مهاجرا في بحر إيجة

2021/12/25 | 20:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أفادت السلطات اليونانية، اليوم السبت، بمصرع اكثر من 13 شخصا، وذلك بعد انقلاب قارب بعود لمهاجرين في بحر إيجة في وقت متأخر من يوم الجمعة ، ليرتفع إجمالي عدد القتلى من ثلاثة حوادث في عدة أيام شملت قوارب مهاجرين في المياه اليونانية إلى 27 ضحية على الأقل.وقال تقرير موقع global news، …

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