2021/12/25 | 20:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 3 متهمين بالإرهاب و”محتالين” في بغداد المركز الخبري الوطني.

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