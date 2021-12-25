إلغاء أكثر من 5 آلاف رحلة طيران حول العالم في عطلة عيد الميلاد

2021/12/25 | 20:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت شركة طيران نيويورك آلاف الرحلات الجوية في عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، بما في ذلك أكثر من ألف رحلة جوية محلية في الولايات المتحدة، حيث أعلن الموظفون والطاقم أنهم مرضى خلال زيادة أوميكرون.

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