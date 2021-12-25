2021/12/25 | 20:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعرض أهم مبادرات تشجيع القراءة في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبادرات لتشجيع القراءة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبادرات لتشجيع القراءة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).