بحضور واسع.. جامعة بغداد تحتفل بتخرج دفعتها الـ64

2021/12/25 | 21:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

احتفلت جامعة بغداد، السبت، بتخرج طلبتها بالدورة 64 الموسومة "تعليمنا هدفنا".

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وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الاول 2021)، إنه "احتفلت جامعة بغداد بتخرج طلبتها بالدورة 64 الموسومة (تعليمنا هدفنا) وسط حضور أكاديمي وطلابي مهيب، واستعرضت مواكب الخريجين التي تقدمها الطلبة الأوائل وممثلو الكليات الـ24 أمام منصة الاحتفال الكبرى وأعربوا عن سعادتهم بما حصلوا عليه من معارف أكاديمية تخصصية على مدى سنوات الدراسة الجامعية".

بدوره أكد رئيس الجامعة منير السعدي وفق البيان، "مضي الجامعة بتحقيق برامجها والسير قدما نحو تمكين الطلبة من العلوم في مختلف التخصصات".

واضاف البيان، "فيما أكد مستشار الوزارة علاء الحسن الذي ناب عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب في كلمته أن: الجامعات العراقية كافة وفي صدارتها جامعة بغداد العريقة لم تتخلف يوما عن أداء واجباتها ووظائفها ومسؤولياتها في إيصال رسالة التعليم وتعزيز البحث العلمي وتطوير سياسات خدمة المجتمع مشيدا بالهيئات التدريسية وأثرها العلمي ودورها الفاعل في مواجهة التحديات والتكيف السريع والمدروس مع متغيرات الظرف الصحي".

وتابع البيان، "وفي هذا السياق كرمت الجامعة الطلبة المتخرجين الأوائل الذين سجلوا حفاوتهم بهذا التكريم وهذا الاحتفال الذي يمثل خط الشروع باتجاه تحقيق ما يصبون إليه في خدمة العراق الحبيب".

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