2021/12/25 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يبين تمكن مديرية مكافحة إجرام بغداد إلقاء القبض على سائق عجلة دهس امرأة .

ويوضح مقطع الفيديو اقدام سائق عجلة نوع "جارجر" على دهس امرأة في منطقة الغزالية وقتلها بالفور بسبب السرعة المفرطة ولاذ بالفرار، فيما تمكن عناصر مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض عليه لينال جزاءه العادل.

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