جامعة بغداد تحتفل بتخرج الدورة 64 بحضور أكاديمي وطلابي

2021/12/25 | 21:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ احتفلت جامعة بغداد بتخرج طلبتها بالدورة الرابعة والستين الموسومة (تعليمنا هدفنا) وسط حضور أكاديمي وطلابي .وذكر بيان لوزارة التعليم العالي, ان مواكب الخريجين التي تقدمها الطلبة الأوائل وممثلو الكليات الأربعة والعشرون استعرضت أمام منصة الاحتفال الكبرى وأعربوا عن سعادتهم بما حصلوا عليه من معارف أكاديمية تخصصية على مدى سنوات الدراسة الجامعية.بدوره أكد رئيس الجامعة منير السعدي مضي الجامعة بتحقيق برامجها والسير قدما نحو تمكين الطلبة من العلوم في مختلف التخصصات فيما أكد مستشار الوزارة الدكتور علاء الحسن الذي ناب عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب في كلمته إن الجامعات العراقية كافة وفي صدارتها جامعة بغداد العريقة لم تتخلف يوما عن أداء واجباتها ووظائفها ومسؤولياتها في إيصال رسالة التعليم وتعزيز البحث العلمي وتطوير سياسات خدمة المجتمع مشيدا بالهيئات التدريسية وأثرها العلمي ودورها الفاعل في مواجهة التحديات والتكيف السريع والمدروس مع متغيرات الظرف الصحي"./انتهى2

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