ايطاليا تسجل اعلى حصيلة لمصابي كورونا

2021/12/25 | 21:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيل 54762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بدء الجائحة.وهذا ثالث يوم على التوالي / حسب رويترز/ تسجل فيه البلاد حصيلة قياسية للإصابات اليومية.كما رصدت السلطات الصحية 144 وفاة جديدة بالفيروس، مقابل 141 وفاة في اليوم السابق.ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 136530، فيما تجاوز العدد الكلي للإصابات الـ5 ملايين حالة./انتهى3

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