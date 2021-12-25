اعتقال 3 متهمين بالإرهاب و(محتالين) في بغداد



اعتقال 3 متهمين بالإرهاب و(محتالين) في بغداد
2021/12/25 | 21:00 - المصدر: المورد نيوز
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