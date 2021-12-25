2021/12/25 | 21:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Weabnv32rKE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شريط اصفر... حلقة استثنائية من محافظة كركوك لنقل مناشدات المواطنين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شريط اصفر... حلقة استثنائية من محافظة كركوك لنقل مناشدات المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).