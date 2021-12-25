تحرك لزيادة منحة الصحفيين والأدباء خلال موازنة 2022

2021/12/25 | 21:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الثقافة، السبت، وجود مباحثات حالية مع وزارة المالية، حول ملف المنح الخاصة بالصحفيين والأدباء والفنانين.ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مصدر قوله، إن “وزارة المالية خصصت 6 مليارات لكل الصحفيين والادباء والفنانين ابتداءً، وكانت لديها 6 مليارات لهيئة السياحة وتم التنازل عنها بعد أن تحولت الهيئة الى شركة رابحة وتم …

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