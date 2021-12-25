توب 5: تفريق احتجاجات بالقوة في السودان.. وإطلاق أقوى تليسكوب بالعالم

2021/12/25 | 21:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تفريق احتجاجات مناهضة لانقلاب الجيش بالسودان بالقوة، وحديث إيران عن أنها لن تتجاوز نسبة 60% من تخصيب اليورانيوم، وتهديدات الحوثيين للسعودية بعمليات "موجعة ومؤلمة"، مرورًا بإطلاق ناسا أقوى تليسكوب بالعالم، وصولا إلى إلغاء أكثر من 5 آلاف رحلة طيران في عطلة عيد الميلاد...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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