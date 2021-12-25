ليفربول يتمسك بالفرعون ويمنحه الراتب الأكبر

2021/12/25 | 21:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي، اليوم السبت، عن آخر المستجدات المتعلقة بتجديد عقد الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.

وينتهي عقد صلاح، 29 عامًا، في آنفيلد، بنهاية الموسم المقبل، لكن هناك رغبة من جانب ليفربول في الإبقاء عليه لفترة أطول.

وبحسب شبكة “ESPN” العالمية، اليوم السبت، فإن ليفربول سيقدم راتبًا لمحمد صلاح، هو الأكبر في البريميرليج.

وأوضحت أن صلاح سيتقاضى راتبًا قدره 500 ألف إسترليني أسبوعيًا، وهو رقم لا يتقاضاه أي لاعب في البريميرليج.

وأشارت إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، لا يتقاضى هذا الرقم، ويحصل على 400 ألف إسترليني.

ويتصدر صلاح، قائمة هدافي البريميرليج حاليًا، برصيد 15 هدفًا، بفارق 5 أهداف عن زميله ديوجو جوتا صاحب المركز الثاني.

وسبق وأن أكد محمد صلاح، أنه لا يمانع تجديد عقده مع ليفربول، لكنه ترك المسألة تتوقف على النادي الإنجليزي.

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