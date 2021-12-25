تحذير بسبب أوميكرون في ميسان

2021/12/25 | 21:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مدير عام دائرة صحة ميسان، اليوم

السبت، من دخول موجات جديدة من وباء

كورونا قد تكون اشد مما سبقتها ( الموجة

الثالثة )، مبينا أنه لابد من المضي

بعملية التلقيح لمواجهة اي موجة محتملة

سيكون فيها المواط

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