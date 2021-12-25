الكويت: قرار أممي بغلق ملف التعويضات على العراق

2021/12/25 | 21:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الكويتي لدى بغداد، سالم

الزمانان، اليوم السبت، أن لجنة

التعويضات ستصدر قراراً بغلق ملف

التعويضات المالية نهائياً، وفيما أشار

إلى أن تعهدات مؤتمر المانحين لا تزال

قائمة، كشف عن خطط مستقبلية

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