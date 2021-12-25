من الفاتيكان إلى العراق .. البابا يدعو إلى الحوار

2021/12/25 | 21:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا البابا فرنسيس إلى الحوار على الصعيدين الشخصي والسياسي في وقت يحتفل العالم بعيد الميلاد للعام الثاني على التوالي على وقع جائحة كورونا التي دفعت الناس إلى العزلة.

ودعا بابا الفاتيكان العالم إلى النظر بجدية إلى المآسي التي وصفها بالهائلة والتي تمُرُّ بصمت في العراق وسوريا واليمن، وحذر من اندلاع العنف مجددا في أوكرانيا، وأضاف أن هناك خطر أيضًا على المستوى الدولي في عدم الرّغبة في الحّوار وخطر أن تؤدي الأزمات المعقدة إلى اختيار أقصر الطرق بدلاً من طرق الحوار الأطول، في إشارة منه إلى خيار الحروب بدلا من السلام.

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