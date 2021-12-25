2021/12/25 | 21:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني لم تستطع ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، الاحتفال بأعياد الميلاد، على نحو طبيعي هذه السنة، سواء بسبب ظروف كورونا المتفاقمة، أو لأنها تقضي هذه المناسبة لأول مرة وهي أرملة.وبحسب صحيفة “واشنطن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الملكة الأرملة في أعياد الميلاد..



ماذا قالت عن الأمير فيليب؟ المركز الخبري الوطني.

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