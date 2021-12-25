ايضاح بشأن مصير منحة العام الحالي للصحفيين والأدباء والفنانين

2021/12/25 | 21:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموازنة المقبلة تحتاج إلى تصويت البرلمان الجديد لكي تتم زيادة المبلغ.

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