الناتو وروسيا وما بينهما أوكرانيا.. حرب الثغور

2021/12/25 | 21:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "في طبيعة النظام الروسي الحالي فإنه دائما يخوض حرب ثغور كلما شعر بتهديد مباشر في محيطه الجغرافي أو "الإمبراطوري""

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