مجلس القضاء يوضح ملابسات اعتقال منتحل صفة قاضٍ في أحد المطاعم

2021/12/25 | 21:31 - المصدر: وكالة ناس

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توضيحبغداد/ إعلام القضاءتداولت وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل يتضمن القبض على شخص في مطعم يدعي انه قاضي والواقع غير ذلك تماما اذ ان هذا الشخص محتال على المواطنين وينتحل صفة القاضي ويتقاضى منهم مبالغ مالية بداعي مساعدتهم في قضاياهم وعند وصول اخبار بذلك الى المحكمة المختصة تم الاتفاق مع الجهات الامنية لالقاء القبض عليه بالجرم المشهود بالتعاون مع احد المواطنين الذي احتال عليه هذا الشخص وفعلا تم القبض عليه وتوقيفه واجراء التحقيق معه واحيل على محكمة جنايات الرصافة التي اصدرت الحكم بسجنه مدة عشر سنوات وسبق ان اعلن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى عن هذا الخبر بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠.

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