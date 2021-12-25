2021/12/25 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

توضيحبغداد/ إعلام القضاءتداولت وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل يتضمن القبض على شخص في مطعم يدعي انه قاضي والواقع غير ذلك تماما اذ ان هذا الشخص محتال على المواطنين وينتحل صفة القاضي ويتقاضى منهم مبالغ مالية بداعي مساعدتهم في قضاياهم وعند وصول اخبار بذلك الى المحكمة المختصة تم الاتفاق مع الجهات الامنية لالقاء القبض عليه بالجرم المشهود بالتعاون مع احد المواطنين الذي احتال عليه هذا الشخص وفعلا تم القبض عليه وتوقيفه واجراء التحقيق معه واحيل على محكمة جنايات الرصافة التي اصدرت الحكم بسجنه مدة عشر سنوات وسبق ان اعلن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى عن هذا الخبر بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ما نشرته بغداد اليوم.. القضاء يصدر بياناً حول القبض على منتحل صفة قاضي بالجرم المشهود) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ما نشرته بغداد اليوم.. القضاء يصدر بياناً حول القبض على منتحل صفة قاضي بالجرم المشهود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).