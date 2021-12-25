المتقاعدون على سكة الخطر.. توضيح فني خطير لتصريح وزير المالية لما بعد 10 أعوام في العراق - عاجل

2021/12/25 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد، اليوم السبت، أن تصريحات وزير المالية بشأن مستقبل الموظفين في العراق تم تأويلها وفهمت بغير مقصد الوزير.

وقال محمد في تصريح لـ(بغداد اليوم)، "انا من المعارضين لسياسية وزير المالية الحالي ولكن تصريحه الأخير كان مبني على اسس علمية بعد ان استمعت له جيداً".

وأضاف، أن "الوزير قال ان هنالك زيادة في النفقات الجارية تجبر العراق على الاقتراض الداخلي والخارجي".

وبين أن "تراكم الديون الداخلية والخارجية وزيادة النفقات بشكل مستمر بسبب استمرار عمليات التوظيف الجديدة وخروج متقاعدين جدد الذي يكلف خزينة الدولة في ظل عدم وجود مشروع تنمية حقيقية".

وتابع، أنه "بعد 10 سنوات في استمر الوضع الحالي على ماهو عليه وعدم ايجاد مصادر للواردات غير النفط فإن الدولة ستكون عاجزة عن دفع رواتب موظفيها ويصل الوضع الاقتصادي إلى طريق مسدود".

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