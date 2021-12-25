2021/12/25 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحبس لمدانين باغتصاب فتى في السماوة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبس لمدانين باغتصاب فتى في السماوة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبس لمدانين باغتصاب فتى في السماوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).