أمل ايراني بجهود عمانية خاصة لانهاء ازمة اليمن

2021/12/25 | 21:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، عن أمله في أن تنجح جهود دول المنطقة وخاصة سلطنة عمان في إنهاء الأزمة في اليمن.ونقلت وكالة فارس عن عبد اللهيان خلال استقباله مساعد وزير الخارجية العماني للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة الحارثي، المتواجد في طهران لحضور اجتماع اللجنة المشتركة للمشاورات الاستراتيجية تشديده على أن إيران ملتزمة بالحوار وتبني الحلول السياسية لحل المشاكل الثنائية والإقليمية.وأكد استعداد طهران للتفاوض مع دول المنطقة لتحسين العلاقات الثنائية.بدوره، أعرب مساعد وزير الخارجية العماني خلال اللقاء عن أمله في أن تنهي الأزمة اليمنية على وجه السرعة..معربا عن ترحيب بلاده بالسبل السلمية والتفاوضية للحد من المشاكل الإقليمية./انتهى3

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