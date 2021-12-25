براتب خرافي .. ليفربول سيجدد عقد صلاح

2021/12/25 | 21:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت شبكة "ESPN" العالمية، اليوم السبت، إن ليفربول سيقدم راتبًا لمحمد صلاح، هو الأكبر في تاريخ الدوري الانكليزي الممتاز.وأوضحت أن صلاح سيتقاضى راتبًا قدره 500 ألف إسترليني أسبوعيًا، وهو رقم لا يتقاضاه أي لاعب في الدوري.وأشارت إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، لا يتقاضى هذا الرقم، ويحصل على 400 ألف إسترليني.ويتصدر صلاح، قائمة هدافي البريميرليج حاليًا، برصيد 15 هدفًا، بفارق 5 أهداف عن زميله ديوجو جوتا صاحب المركز الثاني.وسبق وأن أكد محمد صلاح، أنه لا يمانع تجديد عقده مع ليفربول، لكنه ترك المسألة تتوقف على النادي الإنكليزي.وينتهي عقد صلاح، 29 عامًا، في آنفيلد، بنهاية الموسم المقبل./انتهى3

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