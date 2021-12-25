القضاء يوضح ملابسات اعتقال منتحل صفة قاضٍ في أحد المطاعم

2021/12/25 | 21:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم السبت، توضيحا ملابسات اعتقال منتحل صفة قاضٍ في أحد المطاعم.وذكر اعلام القضاء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل يتضمن […]

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