2021/12/25 | 21:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xbVdHslx91k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجبوري: عزم وتقدم والديمقراطي الكردستاني سيمضون مع الكتلة الشيعية الأكبر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجبوري: عزم وتقدم والديمقراطي الكردستاني سيمضون مع الكتلة الشيعية الأكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).