قريبًا.. الأمم المتحدة تصدر قرارًا بغلق ملف التعويضات العراقية للكويت نهائيًا

2021/12/25 | 21:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد السفير الكويتي لدى بغداد، سالم الزمانان، اليوم السبت، أن لجنة التعويضات ستصدر قراراً بغلق ملف التعويضات المالية نهائياً، مشيرا إلى أن تعهدات مؤتمر المانحين لا تزال قائمة.وقال الزمانان، خلال زيارته إلى محافظة الأنبار، لوكالة الأنباء …

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