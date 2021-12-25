توعد ابراهيم رئيسي لـ “أعداء ايران” ينذر بقرب النهاية

2021/12/25 | 21:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي من وصفهم بأعداء البلاد برد حاسم وشامل مقابل اي تحرك منهم.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن رئيسي قوله ان اي تحرك عدائي من جانب الاعداء سيواجه برد حازم من قبل القوات الايرانية وبما يؤدي الى تغيير المعادلات الستراتيجية في المنطقة مشيدا بقوات بلاده التي قال انها أظهرت قدرات كبيرة خلال المناورات التي نفذتها القوات المشتركة بالحرس الثوري على مدى خمسة أيام.

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