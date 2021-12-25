صور| شارع المتنبي.. انطلاق احتفالات رأس السنة من رئة بغداد الثقافية

2021/12/25 | 22:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

مع حلول الأيام الأخيرة من عام 2021، ظهر شارع المتنبي في بغداد بحلته الجديدة.

وأعلنت أمانة بغداد، في وقت سابق، اكتمال مشروع تأهيل شارع المتنبي الذي يوصف بـ"رئة بغداد الثقافية"، ونشرت العديد من الصور، أظهرت شكله بعد تأهيله بشكل كلي.

وبدأت أمانة بغداد، عملها في مشروع تأهيل شارع المتنبي في بغداد، قبل نحو 5 أشهر، لتكمله قبل نهاية هذا العام بأيام وجيزة.

وبالتزامن مع إطلالته الجديدة، أعلنت أمانة بغداد، أن الاحتفالات الرسمية لرأس السنة الميلادية الجديدة، ستنطلق من شارع المتنبي.

ويحتوي الشارع على عشرات المكتبات القديمة ودور النشر والمراكز الثقافية، والنوادي الأدبية، فضلًا عن المقاهي والأسواق التراثية التي تعود إلى بدايات القرن الماضي.

وينشر "ألترا عراق"، صور شارع المتنبي بحلته الجديدة من موقع (Getty):

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