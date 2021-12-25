الموانئ توضح مستجدات الأعمال بساحة الترحيب الكبرى وتكشف عن تطور مهم

2021/12/25 | 22:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

أفصحت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم السبت، عن مشاريعها المنجزة وآخر مستجدات العمل بساحة الترحيب الكبرى، فيما أكدت استكمال جميع الطرق المؤدية للموانئ.

وقال مدير الشركة الكابتن فرحان الفرطوسي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المديرية مقبلة على اتمام انشاء ساحة الترحيب الكبرى للتأهيل والكشف الجمركي بمساحة مليون ونصف المليون متر مربع".

وأضاف، أنه "تم بدء العمل بالمرحلة الاولى خلال العام الحالي وهو عبارة عن نصف مليون متر مربع وسيكون بامكانها ايواء اكثر من 2000 شاحنة ويتم فيها الفحص الكمركي مع توفرالاسناد الامني والبوابات الخاصة بالمشروع وجميع الدوائر الخدمية التي ستكون مهيأة لخدمة الجهات الساندة وترتبط الكترونيا بمنصة الموانئ وستكون جاهزة قبل منتصف العام القادم مع جميع ملحقاتها هذا ما يخص التبادل التجاري".

وأضاف الفرطوسي، أنه "فيما يخص الطرق هنالك حملة اعمار كبيرة في الطرق المؤدية الى الموانئ وتم تحقيق تطور مهم يتمثل باستكمال طريق الدخول بنسبة 100% وباقي طريق الخروج والذي وصلت نسبة انجازه اكثرمن 75% وبدأت حملة تشجير كبيرة لكل الطرق والمسارات المحاذية للطرق من اجل تشييدها في مداخل الميناء".

وبين في الوقت نفسه، أن "الطريق الذي يربط ميناء الفاو بام قصر سيمر بمجسر بحدود 500 متر عن الميناء وسيفتح مرفدا جديدا لميناء ام قصر واستكملنا جميع الطرق التي تربط ميناء ام قصر بالطرق الخارجية".

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